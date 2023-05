(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ieri si contavano a migliaia. Alle 19.30 erano quasi novantatremila i tifosi in fila - in mano un biglietto da 5 - per prenotare un posto al Maradona dove domani sera si seguirà sul maxischermo la ...

... Videoquant'è bello/ spira tantu sentimento/ Comme tu a chi tiene mente/ Ca scetato 'o faje sunnà ...... Giovanni cambia aria: lasciaper trasferirsi a Sanremo, la Città dei fiori. Qui nel 2018 ... il Corallo ha ottenuto importanti riconoscimenti su prestigiose guide: 1su quella dell'...Il paginone è un ampio racconto di Renzi con qualche battuta dell'allenatore del. Un'... tanto di. E infine il momento in cui, secondo Renzi, è emersa la vera natura di Spalletti che è ...

Napoli, il cappello sulle ventitré Corriere dello Sport

Ieri si contavano a migliaia. Alle 19.30 erano quasi novantatremila i tifosi in fila - in mano un biglietto da 5 - per prenotare un posto al Maradona dove domani sera si seguirà sul maxischermo la par ...Quello di Mathias Olivera è stato un gol che ha commosso tanti tifosi del Napoli, che domenica scorsa hanno accarezzato per qualche minuto il terzo ...