Napoli | i tifosi caricano la squadra in partenza verso Udine VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Comincia una due giorni che potrebbe essere cruciale per ile la conquista dello scudetto. La formazione di Spalletti è partita da poco destinazionedove questa sera assisterà in albergo alla sfida tra Lazio e Sassuolo che potrebbe decretare la vittoria dello scudetto. Gli azzurri hanno lasciato Castel Volturno in pullman alla volta di Capodichino dove una folla dili attendeva per sostenere lacon cori e bandiere Ilin trasferta: l’arrivo del pullman degli azzurri a Capodichino accolto dalla gioia dei#SSC#Scudetto #localteam pic.twitter.com/CZOzgWt0Ra — Local Team (@localteamtv) May 3, 2023 Ilarriverà ain pullman da Trieste, atterrerà a Ronchi ...