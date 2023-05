Nell'elenco dei, infatti, mancano sia Mario Rui che Politano , i due infortunati in casa. Nell'allenamento di oggi, l'ultimo prima della partenza per il Friuli, il terzino portoghese ...Reti : al 31' st Okereke Ammonizioni : Galdames Recupero : 1' nel primo tempoCremonese ... coadiuvato dagli assistenti Pasquale Capaldo die Vittorio Di Gioia di Nola. Quarto ......verranno seguite in tempo reale da Calciomercato.itComplice il posticipo della gara del... Nella lista dei, si rivede Giacomo Bonaventura, pienamente recuperato dall'infortunio. In ...

Napoli, i convocati per l'Udinese: doppia assenza per Spalletti Corriere dello Sport

L’inviato Sky Massimo Ugolini ha riferito ai microfoni dell’emittente satellitare le ultime sul Napoli in volo per il Friuli.Il Napoli seguirà in albergo la partita tra Lazio e Sassuolo, infatti, la squadra azzurra sarà ospite dell'Hotel Là di Moret di Udine. L'area ...