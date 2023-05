Napoli | Grava | Questo scudetto è un sogno | sarà importante anche per il settore giovanile

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Gianluca, responsabile deldel, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kissrilasciando le seguenti dichiarazioni: "Godiamo il triplo, siamo ripartiti dalla Serie C e lottare per la vittoria delloè un'emozione unica, irripetibile, veramente straordinaria. -afferma- Domenica scorsa non ero allo Stadio, ma tra la gente, quando ha segnato Olivera sono scoppiato in lacrime e ci siamo abbracciati fortemente io e mio cognato. Questa è la nostra vittoria, di chi ci ha sempre creduto fin dai primi giorni. Lodel, di, è veramente unrealizzato. -prosegue- Lo ...

