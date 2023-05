Napoli | Giuntoli può partire | ma ad una condizione | al suo posto Accardi

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ilè disa lasciare, che piace alla Juve: già scelto il suo sostituto, ma deve rinunciare alla buonuscita Ilè disa lasciarCristiano. la dirigenza dei partenopei non si opporrebbe alla partenza del suo direttore sportivo direzione Torino, dove lo aspetterebbe la Juve. Come riportato da La Repubblica, il club partenopeo ha una solaper lasciarlo andare via: che rinunci a chiedere la sua buonuscita (visto che ha il contratto in scadenza nel 2024). Ilcome sostituto dipunterebbe su, ora all’Empoli.

... incluso Massara attualmente al Milan, tuttavia il preferito della società sarebbe ancora lui: Cristiano. Uno dei grandi artefici della trionfale cavalcata Scudetto del, arrivata a ...Adesso la possibilità potrebbe diventare, nuovamente, concreta: tutti i dettagli svelati sul possibile nuovo dirigente. L'attuale direttore sportivo del, Cristiano, potrebbe, secondo 'Repubblica', avvicinarsi sensibilmente in orbita Juventus qualora, appunto, i bianconeri decidessero di affondare per il nuovo dirigente.... la programmazione è stata perfetta, dal di fuori e da "tecnico" vedevo la crescita del club, conosco molto bene la bravura dello scouting azzurro, già adai tempi di Bigon.e ...

Napoli, Giuntoli nel mirino della Juve: la posizione di De Laurentiis Calciomercato.com

“Napoli, la rivincita dello scouting”. Manuel Gerolin è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. “ Lo scudetto del Napoli ad Udine è la chiusura del cerchio per Spalletti, che ha in ...Alfredo Pedullà ha parlato dell'interessamento della Juventus per il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli: 'E' in cima alla lista dei bianconeri'.