Napoli | esercitato il rinnovo al 2024 per Spalletti

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Aurelio De Laurentiis, presidente del, ha inviato una PEC aattivando ilautomatico fino alIlrinnova con Luciano. Come riportato dal Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis, presidente dei partenopei, ha inviato una PEC al tecnico toscano, spiegando di averla clausola per ilautomatico fino al. La scadenza per far attivare la clasuola era il 31 maggio, ma la dirigenza campana ha deciso di anticipare i tempi. Il tecnico e il presidente si incontreranno però a fine campionato per programmare la prossima stagione.

, ESERCITATA L'OPZIONE PER IL RINNOVO DI SPALLETTI Come riportato dal ' Corriere dello Sport ', Aurelio De Laurentiis ha giàl'opzione unilaterale presente nel contratto del tecnico ...Cds - Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport ilavrebbel'opzione di rinnovo fino al 2024 di Luciano Spalletti. 'In questo biennio che profuma di scudetto, che sa di, di De Laurentiis e di Spalletti (e ovviamente di ......

NAPOLI RINNOVO SPALLETTI - A Napoli è tutto pronto per la grande festa Scudetto, già rimandata dopo il pareggio con la Salernitana di Domenica pomeriggio.Buone notizie per il Napoli e per i suoi tifosi. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il club azzurro avrebbe esercitato l'opzione unilaterale ...