Napoli | è lo scudetto di tutte le generazioni | piangiamo di gioia insieme

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ilvicinissimo a vincere lo, un titolo del campionato italiano atteso 33 anni dalla squadra partenopea. Ci siamo, non dobbiamo avere più paura di dirlo, ilsta per vincere lo. Può accadere già questa sera se la Lazio non vince con il Sassuolo. La data del terzodelpuò essere giovedì 4 maggio 2023. Ma addirittura potrebbe essere un remake, arrivare durante-Fiorentina di domenica 7 maggio 2023. Quel che è certo è agli azzurri basta un solo punto per avere la matematica certezza di essere campioni d’Italia. Trentatré anni dopo ilsi appresa a vincere di nuovo il titolo. Questa volta senza Diego Armando Maradona in campo, scusate se è poco. Perché è vero che con Diego giocava gente come Careca, ...