Napoli | Di Natale e quel retroscena | perché saltò tutto

Nel 2004 era uno degli artefici della ricostruzione delin qualità di direttore generale, dopo che aveva lasciato il club friulano comprandogli Antonio Di. Pierpaolo Marino ha un lungo .Dimi disse no, nel 2009. Ilha sempre investito ma è sempre stata una società sostenibile. De Laurentiis va preso a modello, ha dimostrato come si fa impresa al Sud: la sua è stata un'...Quello mancato 'Dimi disse di no, nel 2009. Mi sarebbero piaciuti lui e Quagliarella assieme: uno lo avremmo pagato 15, l'altro ci costò 17. Ilha sempre investito ma è sempre stata ...

Napoli, de Giovanni: "È una meravigliosa vigilia di Natale" La Repubblica

Pierpaolo Marino, ex dirigente sportivo del Napoli, attualmente all'Udinese, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino: "Ora tutti fanno la fila per indossare la maglia azzurra, ma io invece incassavo ...L'ex dirigente del Napoli, Pierpaolo Marino, ha ricordato di quando alcuni calciatori rifiutarono l'approdo nel capoluogo campano.