Muriel tiene a galla l’Atalanta | vittoria in casa contro lo Spezia

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 3 maggio 2023)ritrova il gol cone trascina la squadra allenata da Gian Piero Gasperini allaper 3-2loche però non molla fino all’ultimo secondo.IN– Al 18? sblocca la partita locon il gol di Gyasi assistito da Bastoni dal centro dell’area trovando il secondo gol in questo campionato. Al 30? arriva il pareggio momentaneo da parte delcon il gol da fuori area al volo di De Roon che all’improvviso raccoglie il pallone al volo con un super-gol dopo la respinta della difesa dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Un missile. Nel secondo tempo arriva il vantaggio delcon Zappacosta: anche in questo caso altro gol da fuori areae con il destro, decisiva la ...