Murgia | la nuova strategia | far passare Schlein per stracciona

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Sardona chiama, sardina risponde. Accade che la Michelona della schwa, da non confondere con Schwab anche se in fondo è lo stesso, scatti, si fa per dire, in soccorso dell’acciughina piddina che paga 300 euro l’ora una badante perché non in grado di vestirsi da sola: la furbastra si definisce “armocromista”, crasi escogitata, alla greca antica, per armonia di colori, una che sa scegliere la roba da buttarsi addosso, a patto che l’attaccapanni sia ben fornito, cioè piddino, meglio ancora segretario del partito egemone della borghesia mercadora. Che nome, fa un po’ ridere, da armocromista ad armocomica fino ad armocronica, una roba patologica se non parologica, un affare di parole invertite che sgusciano come saponette inventate. Ed ecco il soccorso rosso di una che si percepisce molto scrittrice, anche se alla prova dei fatti dopo la abbacadora, abracadabra da Strega, solo cascate ...