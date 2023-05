Multe | attenzione massima | se non le paghi puoi perdere la casa | La triste novità

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 3 maggio 2023)alle cartelle esattoriali non pagate. Si corre il rischio di pignoramento ed ipoteca sulla nostrase non si paga Non pagare una cartella esattoriale può costarci molto. Dal omento in cui riceviamo la notifica abbiamo 60 giorni di tempo per provvedere al pagamento. Dal 61esimo giorno in poi scattano poi gli interessi e, come vedremo in seguito, può scattare anche il pignoramento dei nostri beni., se non lerischi moltissimo – Ansa – Ilovetrading.itL’Agenzia Entrate Riscossione ha il potere di attivare delle misure cautelari per “proteggere” il proprio credito, ossia per tutelarsi nel caso in cui, prima del pignoramento, tu possa vendere i tuoi beni, così impedendone di pignorarli. Queste misure cautelari sono il fermo auto e l’ipoteca. Una volta iscritti nei pubblici registri, questi ...