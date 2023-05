Muay Thai | l’Italia vola a Bangkok per i Mondiali | dal 4 maggio le gare

... tra cui Matchroom Boxing, Golden Boy e MF & DAZN: X Series, PFL Archive, Ansgar Fighting League, Naciones MMA,for Life, Primetime Wrestling, KOK, MMA Bushido e Dream Boxing. Su DAZN ...Ad esempio, tra le trasmissioni incluse figurano Matchroom Boxing, Golden Boy e MF & DAZN: X Series, o anche PFL Archive, Ansgar Fighting League, Naciones MMA,for Life, Primetime Wrestling,...Gli azzurri Federkombat pronti a sfidare sul ring in Thailandia i grandi campioni della ...

Muay Thai, al via i Mondiali a Bangkok: gli italiani in gara Today.it

I “Fantastici 4” Azzurri della Muay Thai pronti a partire per la Thailandia con il sogno Mondiale nella valigia. Inizieranno giovedì 4 maggio – e termineranno sabato 13 – a Bangkok i Mondiali IFMA ...Saturday night a Muay Thai Northwest Regional Title Fight tops the 10-bout card at All-City Fight Night – The Comeback. This is the second time All-City Fight Night has been held in the new APEX Art & ...