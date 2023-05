Moviola Monza-Roma | l’episodio chiave del match

(Di mercoledì 3 maggio 2023)arbitraledelvalido per la 33esima giornata di Serie A:delladeltra, valido per la 33esima giornata di Serie A. Dirige la sfida l’arbitro Chiffi.DEL

Il match valido per la 33esima giornata di Serie A trae Roma: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca All'U Power Stadium,e Roma si affrontano nel match valido per la 33esima giornata di Serie ...Commenta per primo Prosegue il tradizionale appuntamento delladi Calciomercato.com , che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali ... 4a giornata : (+)Roma -( - ), (...... mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi dadi ciascuna giornata di Serie A ,... Spezia -0 - 2 Rapuano (Var: Marini) 6,5 'Se la cava abbastanza bene in una partita molto ...

Moviola Inter-Monza: Pairetto sbaglia i gialli, su Dumfries non c’è rigore Corriere dello Sport

Il match valido per la 33esima giornata di Serie A tra Monza e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca All’U Power Stadium, Monza e Roma si affrontano nel match valido per la 33esima gi ...Moviola Inter-Lazio, il CdS: «Brozovic-Pedro, immagini non nitidissime. Ma il pallone va a Felipe…». L’episodio del gol del sorpasso di Gosens Come scrive il Corriere dello Sport le immagini dell’epis ...