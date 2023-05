MOVIOLA – Milan-Cremonese | follia Pickel | pugno a Tonali | espulso col Var

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Brutto episodio nei minuti finali del match, valevole per la 33^ giornata di Serie A 2022/2023. Charlesha infatti perso la testa e colpito con unin faccia Sandro. L’arbitro inizialmente non se n’è accorto, tuttavia una volta richiamato dal Var alla on field review non ha potuto far altro che sventolare un sacrosanto cartellino rosso nei confronti del centrocampista della. SportFace.

Il match valido per la 33esima giornata di Serie A trae Cremonese: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca Allo Stadio San Siro,e Cremonese si affrontano nel match valido per la 33esima giornata di Serie ...La Roma torna in campo a Monza dopo il pareggio contro ilin una sfida fondamentale per la corsa alla zona Champions , Il match sarà diretto da Daniele Chiffi con Rossi e Perrotti come assistenti. Al Var Nasca con Longo come Avar. Il quarto uomo è ...E' stato annullato per una posizione di fuorigioco il gol del vantaggio del. A sbloccare il match contro la Cremonese , all'11', era stato Alexis Saelemaekers , perfettamente imbeccato da Kalulu e bravo a battere Carnesecchi. Il Var ha tuttavia segnalato una posizione ...

La classifica della Moviola: Milan e Juve penalizzate a Roma e Bologna Calciomercato.com

La Roma torna in campo a Monza dopo il pareggio contro il Milan in una sfida fondamentale per la corsa alla zona Champions, Il match sarà diretto da DanieleChiffi con Rossi e Perrotti come assistenti.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...