Moviola Milan-Cremonese 0-1 | direzione ordinata di Pairetto | LIVE NEWS

Il match valido per la 33esima giornata di Serie A trae Cremonese: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca Allo Stadio San Siro,e Cremonese si affrontano nel match valido per la 33esima giornata di Serie ...La Roma torna in campo a Monza dopo il pareggio contro ilin una sfida fondamentale per la corsa alla zona Champions , Il match sarà diretto da Daniele Chiffi con Rossi e Perrotti come assistenti. Al Var Nasca con Longo come Avar. Il quarto uomo è ...E' stato annullato per una posizione di fuorigioco il gol del vantaggio del. A sbloccare il match contro la Cremonese , all'11', era stato Alexis Saelemaekers , perfettamente imbeccato da Kalulu e bravo a battere Carnesecchi. Il Var ha tuttavia segnalato una posizione ...

La classifica della Moviola: Milan e Juve penalizzate a Roma e Bologna Calciomercato.com

La Roma torna in campo a Monza dopo il pareggio contro il Milan in una sfida fondamentale per la corsa alla zona Champions, Il match sarà diretto da DanieleChiffi con Rossi e Perrotti come assistenti.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...