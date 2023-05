Mourinho | «Roma non è forte | non voglio più questo arbitro»

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Joséè immensamente critico nei confronti dell’di Monza-e si sfoga durante la conferenza stampa passata da Sky Sport. SFOGO – Josési sfoga incredibilmente: «Quando si parla disi dice influenza diretta. Non è un caso se si parla di errori, magari mi sbaglio però inmomento non penso che l’non abbia avuto influenza sul risultato. È stato il peggioredella mia carriera, sensibilità zero, un doppio giallo al minuto 96 per un giocatore scoordinato, stanco. Andiamo a casa, è finita la partita e fai giocarlo sabato. Sabato non giochi, sabato giochiamo con una super squadra. Oggi abbiamo perso Celik e El Shaarawy. Il mio club non sarà contento con me ma è un rischio che prendo. Ci sono squadre che ...

è amareggiato e deluso al termine del match di Monza. Si lamenta della stanchezza dei suoi, determinata dal fatto che "non abbiamo la rosa per stare dove siamo, c'è gente che gioca ma non ha ...Commenta per primo Josèha parlato nel post partita della sfida contro il Monza. Queste le sue parole ai microfoni ... E' una limitazione dellain quanto società perché non diciamo di non ...L'allenatore dellaJoséha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match pareggiato 1 - 1 a Monza, attaccando l'arbitro Chiffi: " Il risultato è adatto alla partita, con il peggior ...

Roma, Mourinho: "Siamo gli unici a lottare per cose per le quali non abbiamo potenziale" GianlucaDiMarzio.com

Dopo il pari per uno a uno con il Monza, José Mourinho - allenatore della Roma - in conferenza stampa è stato come sempre direttissimo nei confronti del direttore di gara, Chiffi. «Di solito quando si ...Sapevamo che sarebbe stata difficile, però i ragazzi hanno fatto il massimo. Il risultato è adatto alla partita. Dire che la Roma meritava di vincere, sembra che a parlare sia l’allenatore della Roma.