Mourinho | «La Roma non ha la forza per dire “quest’arbitro non lo voglio”»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Alcune dichiarazioni diin conferenza stampa dopo Monza-1-1 (tratta da.info) «Uno dei più scarsi che abbia mai visto in carriera», così Josédefinisce l’arbitro Chiffi che hatto Monza-. «Non ha influito sul risultato», precisa ma fa a pezzi ilttore di gara. «Tecnicamente è orribile, non è per niente empatico, non crea rapporto con nessuno… dà perfino il rosso a un giocatore che scivola al minuto 96 in una partita morta». Ma se i giallorossi subiscono situazioni del genere è anche per un’altra ragione e qui il tecnico portoghese attaccattamente la società che non ha abbastanza peso politico per farsi rispettare. «Non ha laper“questo arbitro non lo vogliamo”. ...