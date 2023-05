(Di mercoledì 3 maggio 2023) È un Joséfurioso quello che, dopo il pareggio 1-1 sul campo del Monza, appare nel collegamento di Dazn. L’allenatore è torrenziale controDaniele Chiffi : «Il peggiore arbitro che abbia incontrato in tutta la mia carriera, e ne ho incontrati davvero tanti scarsi», si è sfogato Mou, spiegando di essere andato negli spogliatoi a sei minuti dalla fine della partita «altrimenti prendevo il rosso di sicuro e avrei lasciato soli i ragazzi in campo contro l’Inter sabato prossimo».però attacca anche la sua stessa società (quella di cui sono proprietari i) sostenendo che non avrebbe peso politico nel calcio italiano «perchè altre società sono in grado di dire che loro quelnon lo vogliono. Lanon è in grado». Critiche anche più pungenti al ...

Mourinho è una furia con l'arbitro e con la A.S. Roma dei Friedkin Open

E' esploso, come solo lui sa fare, contro l'arbitro Daniele Chiffi. José Mourinho lo ha fatto con fare pacato ma con parole al vetriolo. Senza peli sulla lingua. Forse anche troppo violente rispetto a ...