Motomondiale | Espargaró torna a parlare dopo incidente Portimao | ' lavoro per rientrare presto'

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Barcellona, 3 mag. - (Adnkronos) - E' il 24 marzo, prove libere del Gran Premio inaugurale della stagione di MotoGP sul circuito di. Polperde il controllo della sua Ktm Gas Gas alla curva 10 e finisce la sua corsa contro le barriere ad altissima velocità. Attimi di paura in pista, con il pilota che comunque resta sempre cosciente: viene soccorso e poi trasportato al vicino ospedale di Faro, dove resterà un paio di giorni prima del trasferimento a Barcellona per proseguire le cure. Un calvario quello del pilota spagnolo, che 5 settimanequell'impatto èto ain un video pubblicato su Instagram. "Finalmente possoe sorridere: per quattro settimane ho avuto la mandibola completamente chiusa -dice-. Non potevo neanche ...