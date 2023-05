MotoGp | Pol Espargaró non ha potuto parlare e mangiare per un mese dopo l’incidente | “Avevo la mandibola chiusa Ho perso 8 chili”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Quattro settimane senza poter aprire la bocca a causa delnelle prove libere del Gran Premio inaugurale della stagione disul circuito di Portimao. Adesso, finalmente, Pol, pilota del team Gas Gas, riprende a. Lo spagnolo si era infortunato il 24 marzo perdendo il controllo della sua Ktm alla curva 10 finendo la sua corsa contro le barriere ad altissima velocità. Attimi di paura in pista, con il pilota che comunque resta sempre cosciente.i soccorsi era stato trasportato al vicino ospedale di Faro, dove era rimasto per due giorni prima del trasferimento a Barcellona per proseguire le cure. Un calvario, quello del pilota spagnolo, che cinque settimanequell’impatto è tornato ain un video pubblicato su Instagram: ...

MotoGP, Pol Espargaró racconta il calvario: "Ho perso 8 o 9 chili" Corse di Moto

