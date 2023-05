Mosca | attacco al Cremlino con i droni | 'Putin illeso'

"E' un atto terroristico pianificato. Risponderemo". La notte scorsa è stato sventato uncon droni verso la residenza del Presidente russo, Vladimir Putin, da parte dell'Ucraina. Lo ..., ...Divieto per i droni aDopo il tentativo di Kiev ora il sindaco di, Serghey Sobyanin, ha ... La smentita di Kiev Dall'Ucraina arrivano invece smentite sull': 'Naturalmente - ha detto ...Il presidente Vladimir Putin è rimasto illeso: come ha detto il suo portavoce Dmitri Peskov, il presidente non era nella sua residenza al momento del presuntoma fuori. Al momento non è ...

Colonna di fumo sopra il Cremlino, Mosca: «Sventato attacco con droni. Putin sta bene» Corriere TV

MOSCA. “Nella notte Kiev ha tentato di colpire la residenza del presidente Putin con un drone: è illeso”. Lo ha riferito il Cremlino sull'attacco di due droni che la notte scorsa al Cremlino. Un video ...Attentato a Putin. Cosa sappiamo La Russia ha dichiarato di aver sventato un attacco da parte di un paio di droni contro la residenza del Presidente russo al Cremlino, a Mosca, ...