Mosca accusa Kyiv | Droni ucraini sul Cremlino

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ilsostiene di essere stato preso di mira da duenel corso della notte tra il 2 e il 3 maggio. Lo ha reso noto il governo russo con una nota rilanciata dai media di stato. I duesono stati disattivati dai servizi di sicurezza: "A seguito di azioni tempestive intraprese dai servizi militari e speciali con l'uso di sistemi di controllo radar, i () sono stati disabilitati", ha detto il. Il presidente Vladimir Putin è rimasto illeso: come ha detto il suo portavoce Dmitri Peskov, il presidente non era nella sua residenza al momento del presunto attacco ma fuori. Al momento non è stato ancora possibile verificare le dichiarazioni di. Secondo il"queste azioni saranno ...

Mosca accusa Kiev di aver tentato un attacco al Cremlino. L'Ucraina smentisce Domani

Milano, 3 mag. (LaPresse) - "L'Ucraina è impegnata in una guerra puramente difensiva e non attacca obiettivi sul territorio della Federazione russa. Questo ...Le immagini diffuse su telegram che immortalerebbero il momento in cui un drone kamikaze viene annientato dai sistemi di sicurezza russi. L'accusa: “Attacco terroristico di Kiev contro il Cremlino.