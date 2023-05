Morto il regista Alessandro D’Alatri | girò in Bergamasca il film «Casomai»

Ilromano Alessandro D'Alatri èall'età di 68 anni per malattia. Firma di grandi film, da Americano Rosso a La Febbre , è stato anche dietro l'ideazione di molte fiction televisive come I ...ROMA " E', all'età di 68 anni, ilAlessandro D'Alatri. Nato a Roma, passa alla regia agli inizi degli anni ottanta, dirigendo più di 100 spot pubblicitari che ottengono ottimi riconoscimenti. Nel ...Un Cristo iconograficamente già, che assale la vita e si smarrisce, che fa miracoli con la ...Arci Movie prosegue venerdì 12 maggio con "La conversione" di Giovanni Meolaalla presenza del...

Morto a 68 anni il regista Alessandro D'Alatri RaiNews

Grave lutto nel mondo del cinema italiano, è morto all'età di 68 anni per una grave malattia Alessandro D'Alatri, regista di molti film per il cinema, come Senza pelle con Kim Rossi Stuart, e tanti ...Alessandro D’Alatri, regista e sceneggiatore romano, è morto a 68 anni nella notte. Le cause della morte restano sconosciute. "Un professore" con Alessandro ...