Monza-Roma | Mourinho | “Chiffi peggior arbitro mai visto”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 3 maggio 2023) "tecnicamente orribile, dal punto di vista umano non è empatico, non crea rapporto con nessuno" “Giocare con ilche ho trovato in carriera è dura, e ne ho incontrati tanti scarsi. L’non ha avuto un’influenza nel risultato, ma è dura giocare con lui”. Joséboccia senza appello l’Danieledopo il pareggio dellaper 1-1 a. “Tecnicamente orribile, dal punto di vista umano non è empatico, non crea rapporto con nessuno, dà un rosso a un giocatore che scivola perché è stanco. E’ una limitazione anche per lacome società che non ha la forza di dire che quest’non lo vogliamo”, aggiunge a Dazn. “Sono uscito prima perché non volevo ...