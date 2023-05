Monza-Roma | Mourinho | “Chiffi peggior arbitro mai visto”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) (Adnkronos) – “Giocare con ilche ho trovato in carriera è dura, e ne ho incontrati tanti scarsi. L’non ha avuto un’influenza nel risultato, ma è dura giocare con lui”. Joséboccia senza appello l’Danieledopo il pareggio dellaper 1-1 a. “Tecnicamente orribile, dal punto di vista umano non è empatico, non crea rapporto con nessuno, dà un rosso a un giocatore che scivola perché è stanco. E’ una limitazione anche per lacome società che non ha la forza di dire che quest’non lo vogliamo”, aggiunge a Dazn. “Sono uscito prima perché non volevo il rosso. Penso che ladeve crescere in questo livello. La...

Mourinho è amareggiato e deluso al termine del match di. Si lamenta della stanchezza dei suoi, determinata dal fatto che "non abbiamo la rosa per stare dove siamo, c'è gente che gioca ma non ha ancora la qualità di giocare a questi livelli, per noi è ...In Italia il kit, oltre che dell'insegnante trentina, è stato acquistato da altre 8 persone residenti nelle province di, Milano, Napoli,, Lecco, Caserta, Bologna e Pavia. Persone che sono ...Commenta per primo Josè Mourinho ha parlato nel post partita della sfida contro il. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN . PARTITA - 'L'attenzione ha sempre a che fare con ...dellain ...

Arbitro scarso, ma noi non abbiamo la forza che hanno altre squadre per dire non vogliamo certi arbitri" Mourinho è amareggiato e deluso al termine del match di Monza. Si lamenta della ... succede ...(Adnkronos) – All’U Power Stadium di Monza la Roma, passata in vantaggio con El Shaarawy, non va oltre l’1-1 contro la squadra di Palladino, grazie al pari siglato da Caldirola. Con questo risultato i ...