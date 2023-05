Monza-Roma LIVE 1-1 | finisce il primo tempo – INTERVALLO

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il match valido per la 33esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca All’U Power Stadium,si affrontano nel match valido per la 33esima giornata di Serie A.

: molto di più di una sfida tra una neopromossa e una squadra che è in semifinale di Europa League. E' la sfida tra uno dei signori del campionato, José Mourinho , e un allenatore in rampa ...Il match valido per la 33esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca All'U Power Stadium,si affrontano nel match valido per la 33esima giornata di Serie ...in vantaggio all'U - Power Stadium di. Stephan El Shaarawy ha bisogno di due conclusioni verso la porta avversaria, ma alla fine riesce a sbloccare il risultato. Tutto, però, parte da un'...

Monza-Roma 1-1: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Monza-Roma è il match valido per la 33a giornata di Serie A che si giocherà nel turno infrasettimanale a partire da oggi, mercoledì 3 maggio. La gara dell'U-Power… Leggi ...MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Colpani, Caprari; Dany Mota.A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Marlon, Birindelli, Antov, ...