Monza-Roma LIVE 0-0 | ci prova la squadra di Mourinho

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 33esima giornata di Serie A: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 33esima giornata di Serie A. Dirige la sfida l'arbitro Chiffi. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Il match valido per la 33esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca All'U Power Stadium,si affrontano nel match valido per la 33esima giornata di Serie ...Ora sono in campo Lazio - Sassuolo (in diretta su Sky),, Milan - Cremonese e Verona - Inter (in diretta su Sky). Chiudono il turno, domani alle 20.45, Udinese - Napoli e Empoli - Bologna.

PROMO - 2 milioni di visualizzazioni sulla pagina Facebook di Monza-News: vuoi far parte della squadra dei nostri partner Mandaci la ...PROMO - 2 milioni di visualizzazioni sulla pagina Facebook di Monza-News: vuoi far parte della squadra dei nostri partner Mandaci la ...