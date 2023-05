Monza-Roma | Celik espulso nel recupero | squalificato contro l’Inter

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Continua a perdere pezzi ladi Josè Mourinho. I giallorossi escono dall’U-Power Stadium dicon un solo punto, con un altro infortunato e anche unoin vista del big match del fine settimana. Oltre allo stop fisico per Stephan El Shaarawy, nei minuti diè arrivata anche l’espulsione per doppia ammonizione di, che era stato schierato questa sera nella difesa a tre viste le tante assenze. Il calciatore turco sarà quindi costretto a saltare la sfidai nerazzurri. SportFace.

Una Roma ancora acciaccata atterra all'U-Power Stadium di Monza per provare a non perdere terreno. Palladino accoglie i giallorossi con un sistema di gioco a specchio. In porta il solito Di Gregorio, ...Marcatori: 24' El Shaarawy (R), 39' Caldirola (M). Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola (42' st Marlon); Ciurria, Rovella (20' st Machin ...