Monza-Roma 1-1 le pagelle e il tabellino della partita

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 3 maggio 2023) . Giallorossi a caccia di punti Champions: la trasferta diè tutt’altro che semplice. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Unaincerottata fa visita aldi Palladino, già salvo e mentalmente libero da qualsiasi tensione di classifica. I giallorossi sono in piena corsa Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.