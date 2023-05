Monza-Roma 1-1 | Caldirola risponde ad El Shaarawy

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 3 maggio 2023) I giallorossi, falcidiati dalle assenze, salgono a 58 punti e tengono comunque aperta la corsa Champions All’U Power Stadium dila, passata in vantaggio con El, non va oltre l’1-1 contro la squadra di Palladino, grazie al pari siglato da. Con questo risultato i giallorossi, falcidiati dalle assenze, salgono a 58 punti e tengono comunque aperta la corsa Champions, con la gara di sabato con l’Inter (vittoriosa a Verona) che potrebbe essere quasi decisiva. Lachiude anche in dieci per l’espulsione di Celik per doppio giallo che non ci sarà contro i nerazzurri. Ilsale invece a 45 punti in classifica. Palladino per la sfida allasceglie un 3-4-2-1 con in mediana Pessina e Rovella, con Ciurria e Augusto in posizione di ...