Montecitorio | question time con i ministri Tajani | Ciriani | Urso e Valditara

(Di mercoledì 3 maggio 2023) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 3 maggio, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento. Il ministro degli Affari esteri e la cooperazione internazionale, Antonio(foto), risponderà a interrogazioni sulle misure a sostegno delle imprese italiane sui mercati esteri, in particolare tramite il supporto della rete diplomatica (Barelli – FI-PPE); sulle iniziative volte a favorire le adozioni internazionali, in particolare con riferimento a Cina e Bielorussia (Lupi – NM(N-C-U-I)-M). Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca, risponderà a un’interrogazione sulle iniziative ai fini dell’erogazione gratuita della pillola anticoncezionale, alla luce della recente decisione del Comitato prezzi e rimborsi ...

