Monreale | mostra di modelli di motoape al Palazzo di Città per i festeggiamenti del SS Crocifisso

(Di mercoledì 3 maggio 2023) È stata allestita in occasione deidel Santissimounadidirealizzati artigianalmente dal dottore Marco Burrascano aldi. Medico di professione il dottore Burrascano ha come hobby ilsmo e porta avanti questa passione con entusiasmo e creatività. Si tratta di miniature di mestieri su tre ruote (live.it)

MONREALE, 3 maggio – L’Arma dei Carabinieri ritiene parte integrante della propria azione a tutela della sicurezza la diffusione, tra gli studenti, di una più ampia cultura della legalità, perseguendo ...Un’attenzione particolare è stata dedicata alle vicende del capitano Emanuele Basile, Comandante della Compagnia di Monreale, ucciso da cosa nostra il 4 maggio 1980 durante la locale festa del crocifi ...