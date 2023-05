Modena-Bari | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Gli emiliani si giocano le loro residue speranze di entrare nei playoff, obiettivo che, invece, hanno praticamente raggiunto i pugliesi.si giocherà sabato 6 maggio 2023 alle ore 14 presso lo stadio Braglia.: LE(4-3-1-2): Gagno, Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti, Gerli, Armellino, Ionita, Strizzolo, Diaw. All. Tesser(4-3-3): Caprile, Pucino, Di Cesare, Zuzek, Mazzotta, Morachioli, Maita, Benedetti, Bellomo, Esposito, Cheddira. All. MignaniIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn sabato 6 maggio 2023 alle ore ...