(Di mercoledì 3 maggio 2023)(1 - 0, 1 finalizzazione), 25 anni, è stato scelto per partecipare a The Fight Academy, un camp di 10 settimane che si tiene a San Diego ...

Mazzeo (1 - 0, 1 finalizzazione), 25 anni, è stato scelto per partecipare a The Fight Academy, un camp di 10 settimane che si tiene a San Diego ...... Luca ha incanalato con successo la sua esuberanza adolescenziale nelletrasformandosi da combina guai in serissimo atleta professionista.MAZZEO (1 - 0, 1 ko) Milanese, peso medio di ...Oltre che cantante,è anche attore e ha recitato nel ruolo di 'della banda dei talebani nella serie Gomorra 4 . Per la colonna sonora della serie ha scritto anche due brani, Sul io e ...

Mma - Francesco Mazzeo, dall'infanzia difficile al sogno americano: "Ho la fame dei vincenti" Gazzetta

la promotion britannica di Mma che ha lanciato tra gli altri Conor McGregor. Si tratta di Edoardo Caiazza (Pesi Leggeri, record 3-0), Khadim Dia (Welter, 2-0), Luca Borando (Piuma, 2-0) e Francesco ...Antonella Palmisano è tornata in gara a 21 mesi di distanza dalla sua apoteosi ai Giochi di Tokyo 2020. La Campionessa Olimpica della 20 km di marcia si è lasciata alle spalle quasi due anni tribolati ...