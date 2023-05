Missili russi sui civili. Kiev colpisce oltre la «linea rossa»

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Maggio in Ucraina si carica di aspettative, tra stime di morti, proposte di pace fantasma e l’attesa della controffensiva. Mentre icontinuano a colpire le città nei pressi first appeared on il manifesto.

Domenica sera ihanno colpito un impianto chimico a Pavlograd, non lontano da Dnipro, provocando un'esplosione colossale: c'è stata una colonna di fuoco altissima, somigliante a quella di un ordigno ...Dal momento che le capacità di difesa aerea di epoca sovietica del Paese aggredito si stanno riducendo, si prevede che i Patriot possano contrastare non solo gli aerei e ida crociera, ...Distrutto daun carico di munizioni nella stazione ucraina di Kramatorsk. Il Cremlino, come Kiev, afferma di "non essere a conoscenza" di una missione di pace del Vaticano. Intanto,il ...

Ucraina, droni e missili russi "tutti abbattuti" TGCOM

Crisi Ucraina (Internazionale) Tre vittime a Kherson, nel villaggio di Lyzunivka muore un 14enne L’Ucraina attacca nelle regioni di Leningrado e Bryansk. E in Crimea. Di Sabato Angieri ...La decisione presa con riferimento alla volontà di difendere "i diritti umani". L'app di incontri è solo l'ultima delle società occidentali che hanno abbandonato il mercato di Mosca dopo l'invasione u ...