Milo Manara | «Fellini? Era un collega | i film prima li disegnava I suoi erano ritratti spirituali»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Su Panorama un’intervista a, il maestro del fumetto. Racconta quando iniziò a disegnare fumetti. «A casa mia, in Alto Adige,proibiti. Mia mamma, maestra, era convinta che fossero deleteri e con tutte quelle figure allontanassero dalla lettura. I fumetti non hanno fatto parte del mio corredo evolutivo. Leggevo di straforo quelli a casa di amici, per esempio le tavole di Franco Caprioli per Il Vittorioso. Solo dopo anni ho scoperto il nome dell’autore. Credevo che i fumetti nascessero spontaneamente, come le foglie».racconta che dipingeva. «Dipingevo. Ho avuto un periodo astrattista, da Transavanguardia, poi sono tornato al figurativo. Il vero colpo di fulmine fu quando scoprii Barbarella, di JeanClaude Forest. Mi ha cambiato la vita, a 21 anni. Facevo prove, disegnavo donne sexy e mi ...