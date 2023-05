Milly Carlucci si espone su Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli | dichiarazione

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 3 maggio 2023)è già ritornata all’opera. Nonostante Il Cantante Mascherato abbia chiuso da appena una settimana, la celebre conduttrice Rai sta lavorando alla nuova edizione del talent show del sabato sera: Ballando con le Stelle. Per lei ora è il momento del tour dal vivo alla ricerca di nuovi professionisti e talenti in giro per tutta Italia. Prima visioneranno i filmati, poi incontreranno le persone dal vivo in tre tappe nei centri commerciali. Il risultato di questa attenta selezione saranno i maestri che vedremo a “Ballando con te” e magari qualche nuovo professionista nella ricca famiglia di Ballando con le Stelle. Il rapporto con: “Niente di personale” Intervistata dal settimanale Chi,ha risposto ad alcune domande spinose sulla futura ...