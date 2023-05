Milano | violenze sessuali di Capodanno in piazza Duomo | arriva la prima condanna

KHADIM DIA (2 - 0, 1 Ko e 1 sottomissione) Italo - senegalese di, peso welter, ha 25 anni ...allegra e tranquilla di questo ragazzo cela un passato spaventoso fatto di terribili...di Capodanno, la prima condanna: 5 anni e 10 mesi per un complice Il tribunale diha condannato Abdallah Bouguedra , 22enne di origine nordafricane, a 5 anni e 10 mesi di carcere per ..., l'aggressione del Capodanno: solo 5 identificati. E leaumentano - guarda L'ACCUSA - Per il pm Alessia Menegazzo, che chiedeva 6 anni 'non ci sono dubbi' sulla sua colpevolezza 'dal ...

Un 22enne è stato condannato a oltre 5 anni di reclusione. Il 31 dicembre 2021 una decina di ragazze era stato circondato dal “branco” e costrette a subire abusi Leggi » ...Per un uomo di 53 anni si sono aperte le porte del carcere dove dovrà scontare una pena di quattro anni violenza sessuale su minori ...