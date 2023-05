Milano | Daniel Barenboim al Teatro alla Scala dirige Schubert per una serata straordinaria

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 maggio 2023), 3 mag. (Adnkronos) - Lo scorso febbraio,aveva fatto un inatteso ritornodisostituendo l'indispostoHarding nelle ultime tre sinfonie di Mozart per la Stagione sinfonica; il prossimo 18 giugno il 'Maestro scaligero' che ha retto le sorti musicali deldal 2005 al 2014 sarà sul podio della Filarmonica dellaper un concerto straordinario interamente dedicatomusica di Franz. In programma i due capolavori sinfonici della precoce maturità del compositore: la Sinfonia n. 8 in Si minore D 759 'Incompiuta' e la Sinfonia n. 9 in do maggiore D 944 'La Grande'. A 25 annistava superando una profonda crisi ...