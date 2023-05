Milano | al via seconda fase progetto ' piazze aperte per ogni scuola' | presentati 87 progetti

Spazio anche per i prodotti "No - Low Alcohol" Parte il 4 maggio ala Week Mixology, settimana dedicata al mondo dei cocktail e del settore beverage, che confluirà nell'evento "MIxology ......ti hanno mai spiegato 19 maggio 2023 - Roma - - > Ripa Hoteldegli Orti di Trastevere 3 Prenota ora 26 maggio 2023 - Verona DB Hotel VeronaAeroporto 20/C Prenota ora 31 maggio 2023 -...E' la linea del nuovo Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV) indi approvazione. Ma i ...gli esperti della Commissione Medico Scientifica indipendente che hanno parlato oggi aal ...

"Io mi prendo cura", al via il 4 maggio a Milano la Civil Week Fondazione Don Carlo Gnocchi

Minuti di paura nel pomeriggio a Vimodrone (Milano) per l'incendio di un magazzino al piano terra di una palazzina di 8 piani. L'edificio, in via Santa Rita 63, è stato evacuato dai vigili del fuoco, ...Insegnante di scuola primaria, 38 anni e una passione per le gare “estreme”: «A luglio la Curnia Auta con 4.500m di dislivello» ...