Milan e Inter scrivono al sindaco | chiarezza su San Siro

Leggi su panorama

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Una proroga rispetto alla scadenza di 90 giorni di revisione del progetto con l'aggiunta delle modifiche chieste alle due società dopo la fine del dibattito pubblico. Con richiesta di chiarimenti su un eventuale referendum cittadino pro o contro il progetto del nuovo stadio e sulla possibile sussistenza del vincolo della Soprintendenza a partire dal 2025. La lettera mandata daal Comune dio rompe due mesi di silenzio, soprattutto da parte rossonera, sul dossier dello stadio nell'area attualmente occupata dal Meazza. E svela come, al di là delle dichiarazioni ripetute in queste settimane, il club di Gerry Cardinale non abbia ancora ufficialmente staccato la spina al dossier su cui le due societàesi lavorano dal 2019. La lettera è firmata da Alessandro Antonello, amministratore delegato ...