Milan-Cremonese | Serie A | probabili formazioni e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Questa sera alle 21, allo stadio San Siro dio, ilospita lanella gara valida per la 33esima giornata del campionato diA. I rossoneri continuano a portare avanti la loro corsa in vista della Champions League, mentre per laè una sorta di ultima spiaggia per provare ad ambire alla salvezza. Ecco dunque le ultime sullee dove vedere intelevisiva. Il momento del-Roma (Photo credits: AC).Ilsi presenta alla sfida essendo reduce dal pareggio maturato contro la Roma, in quel match folle deciso nei minuti finali dell’incontro. Nel complesso i ...