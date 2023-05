Milan-Cremonese | programma e telecronisti Dazn Serie A 2022 2023

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ile isudi, match valido per la trentatreesima giornata di. Al Meazza i rossoneri hanno un solo risultato possibile contro la penultima in classifica, ma occhio ai grigiorossi che hanno bisogno di punti per le poche speranze di salvezza. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento fissato alle ore 21 di mercoledì 3 maggio.sarà visibile sucon la telecronaca di Riccardo Mancini e Massimo Gobbi. SportFace.

Commenta per primo Divock Origi parte dal 1' contro lae prima del calcio d'inizio parla aTV : 'Sarà una partita importante per noi e per loro. Dobbiamo fare bene, abbiamo il supporto dei nostri tifosi e l'abbiamo preparata bene'. LE ...... Immobile, Zaccagni SASSUOLO (4 - 3 - 3) : Consigli; Zortea, Ferrari, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Obiang, Mateus Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté 2023 - 05 - 03 19:43:12, la ...Dia, 36 Gonzalez, 71 Ikone) Sampdoria - Torino 0 - 2 (31 Buongiorno, 94 Buongiorno)Le altre partite:Mercoledì ore 21:00 Hellas Verona - Inter Lazio - SassuoloMonza - RomaGiovedì ...

Milan-Cremonese, le formazioni ufficiali | La diretta di Serie A La Gazzetta dello Sport

Tona in campo oggi la Serie A, con il Napoli pronto alla festa scudetto: tricolore aritmetico per gli azzurri se la Lazio non vincerà all'Olimpico contro il Sassuolo. Si giocano ...La sfida tra Milan e Cremonese, in programma alle ore 21:00 a San Siro e valida per la 33ª giornata di campionato, sarà visibile in diretta su DAZN. Tutti ...