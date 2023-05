Milan - Cremonese 1 - 1 | i rossoneri si salvano in pieno recupero

(Di mercoledì 3 maggio 2023)O - Passo falso del, che non sfrutta il turno favorevole pareggiando per 1 - 1 in casa con lae non solo perde una grande occasione per restare da solo al quarto posto, ma ...

MILANO. Ilfrena anche in casa con lae perde contatto dal quarto posto, ora occupato in solitaria dall'Inter. I rossoneri hanno rischiato di perdere fino a pochi secondi dal termine dopo il gol ...MILANO - Passo falso del, che non sfrutta il turno favorevole pareggiando per 1 - 1 in casa con lae non solo perde una grande occasione per restare da solo al quarto posto, ma addirittura lo cede all'Inter, ...ULTIMI 5 TURNI (in maiuscolo le gare in casa) LAZIO -, LECCE, Udinese,, Empoli JUVE - Atalanta,, Empoli,, Udinese INTER - Roma, SASSUOLO, Napoli, ATALANTA, Torino ...

Gli uomini di Inzaghi frantumano il Verona, quelli di Sarri regolano il Sassuolo. Rossoneri a rischio sconfitta fino all'ultimo. Bene Juve, Toro e Atalanta ...Il tecnico del Milan Stefano Pioli è amareggiato per il pareggio casalingo contro la Cremonese. Stefano Pioli ha parlato di Milan-Cremonese a MilanTv. “Il risultato è deludente, non è quello che volev ...