Milan-Cremonese 1-1 | gol di Okereke e Messias

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il pareggio nel recupero Ilrischia grosso in casa contro lapareggiando nel recupero 1-1 la sfida di San Siro valida per la 33esima giornata. Quarto pareggio nelle ultime 5 di campionato per i rossoneri che sciupano molte occasioni vedendo allontanarsi il quarto posto. Ospiti in vantaggio al 77? con, nel recupero il pari di. La classifica vede i campioni d’Italia allontanarsi dalla zona Champions: la Lazio, seconda, scappa a +6, a +5 la Juventus, a +2 l’Inter. Ilè quinto con 58 punti assieme ad Atalanta e Roma. Si fa dura nella lotta salvezza per lapenultima a 21 punti. (segue) Al 12?in vantaggio, lungo lancio di Kalulu per Saelemaekers che a tu per tu col portiere Carnesecchi non sbaglia ma l’arbitro annulla ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 33ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra Lazio e Sassuolo, valido per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Chiriches, Carnesecchi, FLOP: De Ketelaere, Diaz VOTI:...... a Monza i giallorossi e a San Siro con lai rossoneri. Risultati pesanti in chiave ... Due punti indietro ci sono, Roma e Atalanta, con i nerazzurri in gran ripresa. Il prossimo turno, ...Stefano Pioli, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita contro laStefano Pioli, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita contro la. Le sue dichiarazioni: ANALISI ...

Milan-Cremonese 0-1: gol di Okereke | La diretta di Serie A La Gazzetta dello Sport

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli ha commentato il pari interno contro la Cremonese: "Bisogna cambiare marcia o faremo fatica ad entrare nelle prime quattro. Nel primo tempo siamo stati pericolosi e ...Mister Pioli commenta in questi termini la gara contro la Cremonese.Un pari che brucia per il Milan. Una bella frenata in classifica, mister.“Una brutta frenata, non bella. Questo è un pari che non ci ...