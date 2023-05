Milan-Cremonese 1-1 | Calabria | “Preso gol da stupidi | così non si vince”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) “È un pareggio che pesa. Non possiamo prendere un gol del genere e dobbiamo essere più concreti davanti. Ci manca troppo il gol, facciamo fatica a concretizzare”. Queste le parole di Davideai microfoni di Dazn dopo il pareggio tra. “Abbiamo dominato in lungo e in largo subendo un gol da. Se creitanto ma non la butti dentro, una partita non la vinci”. SportFace.

1 - 1 (0 - 0).(4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Kalulu, Thiaw, Ballo - Touré; Bennacer (1' st Krunic), Vranckx (30' st Tonali); Saelemaekers (30' st Messias), Díaz, Origi (...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 33ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra Lazio e Sassuolo, valido per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Chiriches, Carnesecchi, FLOP: De Ketelaere, Diaz VOTI:...... a Monza i giallorossi e a San Siro con lai rossoneri. Risultati pesanti in chiave ... Due punti indietro ci sono, Roma e Atalanta, con i nerazzurri in gran ripresa. Il prossimo turno, ...

Finisce 1-1 la partita tra Milan e Cremonese. Vantaggio della Cremonese con Okereke. Pareggio di Messias nei minuti di recupero. Da segnalare inoltre ...Mister Pioli commenta in questi termini la gara contro la Cremonese.Un pari che brucia per il Milan. Una bella frenata in classifica, mister.“Una brutta frenata, non bella. Questo è un pari che non ci ...