Milan-Cremonese 0-1 | gol di Okerere | LIVE NEWS

Il match valido per la 33esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio San Siro,si affrontano nel match valido per la 33esima giornata di Serie ...... Immobile, Zaccagni SASSUOLO (4 - 3 - 3) : Consigli; Zortea, Ferrari, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Obiang, Mateus Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté 2023 - 05 - 03 19:43:12, la ...Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sue Verona - Inter, gare della trentatreesima giornata di Serie AA una settimana esatta dalla semifinale d'andata di Champions League, Inter escendono in campo in contemporanea ...

Milan-Cremonese 0-1: gol di Okereke | La diretta di Serie A La Gazzetta dello Sport

Finisce 1-1 l'incontro fra Milan e Cremonese. Delusione per i rossoneri che cercavano bottino pieno contro i grigiorossi. 99' - MIRACOLO DI CARNESECCHI SU KRUNIC!I rossoneri solo 93' riescono ad evitare la beffa clamorosa grazie alla rete di Messias che risponde a quella di Okereke. Gara piuttosto chiusa nel primo tempo tra Milan e Cremonese: al 11’ segna Sael ...