Migranti | sì della Camera a fiducia sul dl Cutro con 213 sì e 133 no

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Roma, 3 mag (Adnkronos) - Laha votato laposta dal governo sul Dlcon 213 sì e 133 no.

Nel corsoriunione, spiega la fonte, 'c'è stato un primo confronto sulle proposte di compromesso avanzate dalla presidenza, in particolare sull'equilibrio tra responsabilità e solidarietà. Il ......di voto alla Camera sulla fiducia al dl. "Continuate a parlare di emergenze quando abbiamo davanti un fenomeno strutturale che non si risolve a colpi di slogan". Con la restrizione...Biden non vuole inegli Usa: la sinistra blinda i confini con i militari Riflettori ... Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al termineriunione del comitato ...

Dl Migranti, oggi il via libera della Camera alla stretta Il Manifesto

Netto calo dei ragazzi e delle ragazze che arrivano senza genitori, più che dimezzati rispetto al 2017. Il 70% dei migranti ha più di 18 anni ...© Editore: IL GUERRIERO SOCIETA' COOPERATIVA - PI: 01633200629 Testata: IL SANNIO QUOTIDIANO - Registrazione n. 201 il 18 luglio 1996 presso il tribunale di Benevento - Iscrizion ...