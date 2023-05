Migranti | Piantedosi | ' nuova ordinanza per implementare posti minori non accompagnati'

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Palermo, 3 mag. (Adnkronos) - "L'Italia ha una delle legislazioni più avanzate per quanto riguarda la tutela e l'accoglienza deinon. C'è un necessario coinvolgimenti dei sindaci. Ci sono una serie di complicazioni. Sono già in corso i trasferimenti dei ragazzi da Lampedusa. Oggi c'è stata una riunione con il Prefetto Valenti e la Protezione, prevista unaperper istranieri non". Lo ha detto il ministro Matteo

Soccorrono velocemente e portano a terra a Lampedusa, ma se serve distribuiscono anche solo il salvagente e attendono l'arrivo delle motovedette italiane, segnalano nuovi barchini in difficoltà, ...Il progetto del ministro, che in più di un'occasione ha fatto sfoggio di affermazioni ...come il riconoscimento facciale per alimentare la narrazione della presunta emergenzache il ...con quelle agghiaccianti parole a commento della tragedia di Cutro in cui sosteneva che la responsabilità della loro morte fosse di quegli stessicolpevoli di essere partiti. O, ...

Migranti Piantedosi: diamo il Nobel a Lampedusa. Sull'isola adesso ... Avvenire

Palermo, 3 mag. (Adnkronos) – “L’Italia ha una delle legislazioni più avanzate per quanto riguarda la tutela e l’accoglienza dei minori non accompagnati. C’è un necessario coinvolgimenti dei sindaci.Vertice in prefettura per coordinare l’intervento di soccorso all’interno del porto. Dalla nave: “Abbiamo 52 donne e 80 minori, dovevano darci uno scalo più ...