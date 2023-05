Michelle Hunziker | la foto in total red lascia i fan senza fiato | «Chiamatela nonnina…»

(Di mercoledì 3 maggio 2023) «The color of passion»:fa esplodere tutta la sua sensualità in abito rosso a monospalla. Su Instagram, la conduttrice svizzera si mostra nella suae bellezza: sguardo deciso, braccia aperte a indicare la destra e la sinistra e posa statuaria. Il rosso fuoco del suo vestito risalta il suo fisico mozzando esterrefatti i follower. «Meravigliosa» si legge sotto il post e ancora fa sorridere un utente che scrive: «Wow eNonnina». Like e complimenti Non sono pochi i commenti che hanno travolto il post dicon complimenti e apprezzamenti: «A te dona qualsiasi colore», «Nel cuoreparole», «La più gnocca di tutte…nonne e non», «Super bellissima Woman in Red », «Bellissima», «a te dona qualsiasi ...

Tutto ciò si può tranquillamente associare alla sinuosa figura femminile di, di fatto la nonna più sexy della televisione italiana. L'italo - svizzera ha lasciato tutti senza fiato ...E' andata in onda una nuova puntata del tg satirico condotto da Gerry Scotti e. E tra i tanti servizi trasmessi c'è stato anche quello di Valerio Staffelli, il quale ha consegnato il tapiro d'oro ad Enrico Papi dopo i recenti rumor inerenti al fatto che ...'The color of passion ':fa esplodere tutta la sua sensualità in abito rosso a monospalla. Su Instagram, la conduttrice svizzera si mostra nella sua totale bellezza: sguardo deciso, braccia aperte a indicare ...

Michelle Hunziker e l'amore: "Mi godo i momenti di silenzio" TGCOM

Michelle Hunziker conquista i fan con un abito rosso: "Non chiamatela nonnina..." Michelle Hunziker è tornata a sedurre i fan dei social con uno scatto a dir poco bollente e che ha fatto il pieno di ...«The color of passion»: Michelle Hunziker fa esplodere tutta la sua sensualità in abito rosso a monospalla. Su Instagram, la conduttrice svizzera si mostra nella sua ...